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قفزة بعوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب تقرير الوظائف

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قفزة بعوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب تقرير الوظائف قفزة بعوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب تقرير الوظائف

مباشر: شهد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل عامين قفزة حادة خلال تعاملات اليوم الجمعة، عقب الإفصاح عن تقرير الوظائف الشهري.

وتأتي القفزة في عوائد سندات الأمريكية، والتي تتحرك عكسياً مع تلك الديون، بعد إضافة الولايات المتحدة عدد وظائف لسوق العمل يفوق المتوقع.

وبحسب تقرير الوظائف الشهري، فإن الاقتصاد أضاف 224 ألف وظيفة لسوق العمل خلال يونيو/حريزان الماضي مقابل 162 ألف وظيفة متوقعة.

لكن على الرغم من ذلك، فإن معدل البطالة ارتفع قليلاً إلى 3.7 بالمائة كما سجل متوسط أجر العامل بالساعة في الولايات المتحدة زيادة أقل من تقديرات المحللين.

ومن شأن تقرير الوظائف القوي أن يساعد في عكس الشعور السلبي حيال الاقتصاد الذي أدى لزيادة توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام.

وبحلول الساعة 12:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع العائد على ديون الحكومة بالولايات المتحدة لآجل عامين إلى 1.839 بالمائة.

وخلال تلك الفترة، ارتفع العائد على سندات الخزانة لآجل 10 سنوات ولآجل 30 عاماً إلى 2.014 بالمائة و2.522 بالمائة على الترتيب.

مباشر (اقتصاد)

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