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محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً بعد تقرير الوظائف

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محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً بعد تقرير الوظائف محدث.. الدولار الأمريكي يعزز مكاسبه عالمياً بعد تقرير الوظائف

مباشر: عزز الدولار الأمريكي مكاسبه أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، في أعقاب الإفصاح عن تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.

وكشف تقرير الوظائف الشهري عن يونيو/حزيران الماضي، إضافة 224 ألف وظيفة لسوق العمل وهو أعلى بكثير من التوقعات البالغة 162 ألف وظيفة في حين زاد معدل البطالة قليلاً مع استقرار نسبي في متسوط أجر العاملين.

ويأتي ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف عن الشهر الماضي بحثاً عن إشارات عما إذا كان التقرير سيدعم أو يخفف من اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة.

كما ينظر المستثمرون باهتمام إلى التطورات التجارية العالمية، وذلك بعد أن أكد الجانبان الصيني والأمريكي استئناف المحادثات التجارية.

وبحلول الساعة 1:08 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1233 دولار، كما زاد أمام الين بنسبة تزيد عن 0.6 بالمائة مُسجلاً 108.49 ين.

وشهدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني زيادة 0.5 بالمائة مسجلة 1.2515 دولار، فيما زادت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.7 بالمائة عند 0.9922 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة عند 97.140.

مباشر (اقتصاد)

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