تركيا تتوقع تسجيل فائضاً بالحساب الجاري لأول مرة بـ17 عاماً

مباشر: توقع وزير الخزانة والمالية في تركيا "بيرات البيرق" أن يسجل الحساب الجاري في البلاد فائضاً خلال شهر يونيو/حريزان الماضي للمرة الأولى في 17 عاماً.

وأشار البيرق على هامش مشاركته في الاجتماع السابع للرابطة التركية للمؤسسات المالية، اليوم الجمعة، إلى أنه يرى تحسناً في المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح وزير المالية التركي أنه يتوقع أن يكون تعافي الاقتصاد في البلاد سريعاً خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ووفقاً لما ذكره "البيرق"، فإن عجز الحساب الجاري تراجع إلى 8.6 مليار دولار خلال شهر أبريل/نيسان الماضي مقابل المستوى القياسي المسجل عند 57.9 مليار دولار في مايو/آيار 2018.

وأوضح أن تركيا ستحقق فائضاً بالحساب الجاري خلال شهر يونيو/حريزان الماضي للمرة الأولى منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم قبل 17 عاماً مضت.

وذكر الوزير التركي أنه تم خلال الاجتماع تشارك التوقعات بشأن عهد جديد في الاقتصاد مؤكداً أن أنقرة سوف تستغل فترة الأربعة سنوات القادمة لإعداد أساس لتحقيق هيكلها الديناميكي.