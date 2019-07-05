متوسط الأجور في الولايات المتحدة يرتفع بأقل من المتوقع

مباشر: ارتفعت أجور العاملين في الولايات المتحدة لكن بوتيرة أقل من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع تغيير طفيف في معدل البطالة بالاتجاه الصاعد.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن متوسط أجر العاملين بالولايات المتحدة في الساعة ارتفع بمقدار 6 سنتات أو ما يوازي 0.2 بالمائة خلال شهر يونيو/حريزان الماضي ليصل إلى 27.90 دولار مقابل زيادة 9 سنتات في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن متوسط أجر العامل الأمريكي بالساعة سوف تشهد زيادة 0.3 بالمائة خلال الشهر الماضي.

وخلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في يونيو/حريزان الماضي، فإن متوسط أجر العامل الأمريكي نما بنسبة 3.1 بالمائة وهي نفس وتيرة النمو المسجلة في الفترة المماثلة والمنتهية في مايو/آيار السابق له.

وبالنسبة لمتوسط عدد ساعات العمل الأسبوعي في الولايات المتحدة، فظل ثابتاً عند 34.4 ساعة خلال شهر يونيو/حريزان دون تغيير.

ووفقاً لتقرير الوظائف، فإن الاقتصاد الأمريكي أضاف 224 ألف وظيفة لسوق العمل خلال الشهر الماضي مع ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 بالمائة بالفترة نفسها.

وبحلول الساعة 12:41 مساءً بتوقيت جرينتش، صعدت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.4 بالمائة ليهبط اليورو إلى 1.1238 دولار.