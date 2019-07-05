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الاقتصاد الأمريكي يضيف 224 ألف وظيفة خلال يونيو

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الاقتصاد الأمريكي يضيف 224 ألف وظيفة خلال يونيو الاقتصاد الأمريكي يضيف 224 ألف وظيفة خلال يونيو

مباشر: أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع إلى سوق العمل في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أضاف 224 ألف وظيفة لسوق العمل خلال شهر يونيو/حريزان الماضي مقابل 72 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق له بعد التعديل بالخفض.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سوف يضيف 162 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع قليلاً إلى 3.7 بالمائة بنهاية شهر يونيو/حريزان الماضي لكنها لا تزال قرب أدنى مستوياتها في نحو 50 عاماً، ومقابل 3.6 بالمائة المسجل في الشهر السابق له.

وبالنسبة لمعدل المشاركة في سوق العمل، فسجلت تغيير طفيف في الاتجاه الصاعد، ليرتفع إلى 62.9 بالمائة خلال الشهر الماضي مقابل 62.8 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 12:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.3 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1251 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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