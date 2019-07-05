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الأردن يتفق مع "السعودي للتنمية" لتمويل إنشاء مدارس بـ50مليون دولار

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الأردن يتفق مع "السعودي للتنمية" لتمويل إنشاء مدارس بـ50مليون دولار الأردن يتفق مع "السعودي للتنمية" لتمويل إنشاء مدارس بـ50مليون دولار

مباشر: وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني محمد العسعس أمس، مع نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، اتفاقية تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مدارس حكومية في مناطق مختلفة في الأردن بقيمة (50) مليون دولار أمريكي.

حضر التوقيع الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن ووزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الأردني الدكتور وليد المعاني.

وأعرب الدكتور العسعس عن الشكر والتقدير للمملكة العربية ملكاً وحكومةً وشعباً على الدعم المتواصل الذي تم تقديمه إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، مشيرًا إلى العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين.

وثمن الوزير الأردني مساهمة المملكة العربية السعودية في المنحة الخليجية لتنفيذ مشاريع استراتيجية وذات أولوية قصوى للحكومة الأردنية في مختلف القطاعات وكذلك تقديم حزمة مساعدات للأردن في إطار قمة مكة المكرمة.

كما أشاد الوزير الأردني، بمشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمر لندن (مبادرة لندن- النمو والفرصة)، والمشاركة في اجتماع متابعة مخرجات لندن الذي عقد على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى دعم الجهود التنموية التي تبذلها الأردنية في تحمل أعباء اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

ونوه بالدور البارز للصندوق السعودي للتنمية على صعيد دعم المسيرة التنموية بالأردن في السنوات الماضية، حيث كان للمساعدات التي قدمها الصندوق أثر واضح في دعم جهود الإصلاح في الأردن وتمويل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التنموية في قطاعات البنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم، وقطاع المياه، وقطاع الطاقة.

بدوره أكد الدكتور الخضيري أن الاتفاقية امتدادً للجهود المخلصة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لدعم مشاريع التنمية التي تنفذها الحكومة الأردنية.
كما أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، وقوف المملكة لجانب الأردن ودعمه اقتصادياً، مؤكدًا على روابط الأخوة التي تجمع البلدين على مر السنين.

من جانبه، أوضح وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الأردني الدكتور وليد المعاني أن هذه المساعدات تهدف إلى دعم بناء المدارس وزيادة كفاءتها ولتحسين نوعية التعليم وتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم في الأردن، منوهًا بمتانة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين.

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مباشر (اقتصاد)

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