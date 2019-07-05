التقلبات الحادة تتواصل في سوق العملات المشفرة.. و"البيتكوين" تهبط 4%

من: سالي إسماعيل

مباشر: تتواصل التقلبات الحادة داخل سوق الأصول المشفرة في الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز، مع تراجع البيتكوين بنحو 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة.

وبعد أن حققت العملات الإلكترونية مكاسب قوية في النصف الأول من العام الحالي بقيادة البيتكوين والتي صعدت بنحو 204 بالمائة، لازمت التقلبات السوق بأكمله.

أداء العملات الإلكترونية في آخر 7 أيام - (المصدر: كوين ماركت كاب)

وعادت قائمة أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية للدخول في النطاق الأحمر بعد أن كانت مظللة بالأخضر في تعاملات أمس.

وبحلول الساعة 11:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت عملة البيتكوين بنسبة تزيد عن 3.8 بالمائة لتهبط إلى 11251 دولار.

وانخفضت القيمة السوقية للعملة رقم واحد حول العالم كذلك إلى مستوى 200.26 مليار دولار لكنها تحتفظ بالترتيب الأول دون منافس.

وبالنسبة للعملة التي تشغل الترتيب الثاني فهي الإيثريوم بقيمة سوقية بلغت 31.32 مليار دولار، على الرغم من انخفاضها بنسبة 0.6 بالمائة إلى 293.35 دولار.

أما عملة الريبل فتراجعت بنسبة 3.4 بالمائة لتهبط إلى 0.3840 دولار لكنها لا تزال تحل بالمركز الثالث بقيمة سوقية بلغت 13.34 مليار دولار.

وفي المرتبة الرابعة جاءت عملة الليتكوين بخسائر 2.7 بالمائة مسجلة 120.05 دولار، لكن قيمتها السوقية بلغت 7.51 مليار دولار لتتفوق بذلك على البيتكوين كاش.

وتذيلت البيتكوين كاش المرتبة الأخيرة بقيمة سوقية بلغت 7.25 مليار دولار بعدما انخفضت بنسبة 2.1 بالمائة إلى 405.84 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، فإن القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الإلكترونية سجلت 321.43 مليار دولار مقابل مستوى 329.88 مليار دولار المسجلة في تعاملات أمس.