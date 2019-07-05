أخبار عاجلة

جولة "الحكاية “داخل مستشفى شفا الأورمان لعلاج السرطان بالصعيد -
البحرية البريطانية تحتجز ناقلة نفط إيرانية بجبل طارق.. عمرو أديب: خبر مهم تابعوه الأيام الجاية -
"بوينج" تقرر دفع 100 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا تحطم طائرتي 737 ماكس -
اللاعب الأسباني العالمي سيرجيو راموس يزور الغردقة لقضاء إجازته.. عمرو أديب: شعب محترم مضياف -
الخسائر الحادة للذهب ومكاسب الدولار محور الأسواق العالمية اليوم -
مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو -
نشطاء حقوق الحيوانات يتظاهرون في إسبانيا شبه عراة -
عمرو أديب للمنتخب المصري: خروج المغرب درس يجب أن نتعلم منه -
بعد بيع قطعة أثرية لرأس توت عنخ آمون بمزاد في لندن.. زاهي حواس: يوم أسود للآثار المصرية -
تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين في السودان لمدة 3 سنوات وحكومة كفاءات مستقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

التقلبات الحادة تتواصل في سوق العملات المشفرة.. و"البيتكوين" تهبط 4%

Google+ Print

من: سالي إسماعيل

مباشر: تتواصل التقلبات الحادة داخل سوق الأصول المشفرة في الأسبوع الأول من شهر يوليو/تموز، مع تراجع البيتكوين بنحو 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة.

وبعد أن حققت العملات الإلكترونية مكاسب قوية في النصف الأول من العام الحالي بقيادة البيتكوين والتي صعدت بنحو 204 بالمائة، لازمت التقلبات السوق بأكمله.

أداء العملات الإلكترونية في آخر 7 أيام - (المصدر: كوين ماركت كاب)

وعادت قائمة أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية للدخول في النطاق الأحمر بعد أن كانت مظللة بالأخضر في تعاملات أمس.

وبحلول الساعة 11:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت عملة البيتكوين بنسبة تزيد عن 3.8 بالمائة لتهبط إلى 11251 دولار.

وانخفضت القيمة السوقية للعملة رقم واحد حول العالم كذلك إلى مستوى 200.26 مليار دولار لكنها تحتفظ بالترتيب الأول دون منافس.

وبالنسبة للعملة التي تشغل الترتيب الثاني فهي الإيثريوم بقيمة سوقية بلغت 31.32 مليار دولار، على الرغم من انخفاضها بنسبة 0.6 بالمائة إلى 293.35 دولار.

أما عملة الريبل فتراجعت بنسبة 3.4 بالمائة لتهبط إلى 0.3840 دولار لكنها لا تزال تحل بالمركز الثالث بقيمة سوقية بلغت 13.34 مليار دولار.

وفي المرتبة الرابعة جاءت عملة الليتكوين بخسائر 2.7 بالمائة مسجلة 120.05 دولار، لكن قيمتها السوقية بلغت 7.51 مليار دولار لتتفوق بذلك على البيتكوين كاش.

وتذيلت البيتكوين كاش المرتبة الأخيرة بقيمة سوقية بلغت 7.25 مليار دولار بعدما انخفضت بنسبة 2.1 بالمائة إلى 405.84 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، فإن القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الإلكترونية سجلت 321.43 مليار دولار مقابل مستوى 329.88 مليار دولار المسجلة في تعاملات أمس.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الخسائر الحادة للذهب ومكاسب الدولار محور الأسواق العالمية اليوم

الخسائر الحادة للذهب ومكاسب الدولار محور الأسواق العالمية اليوم

مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو

مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو

عمر خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد

عمر خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد

محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية