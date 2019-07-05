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أسعار المنازل في هونج كونج تسجل مستوى قياسياً

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أسعار المنازل في هونج كونج تسجل مستوى قياسياً أسعار المنازل في هونج كونج تسجل مستوى قياسياً

مباشر: صعدت المنازل في هونج كونج إلى مستوى قياسي جديد بنهاية الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، وذلك بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات داخل البلاد.

وكشفت بيانات صادرة عن وكالة "سانتالاين" للعقارات، اليوم الجمعة، أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 1.4 بالمائة في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو/حريزان الماضي مقارنة مع الأسبوع السابق له.

وبالنسبة لأسعار المنازل خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من الشهر السابق له، فشهدت زيادة 0.8 بالمائة.

وتعني الزيادة في أسعار المنازل داخل هونج كونج أن المظاهرات المستمرة في البلاد منذ منتصف يونيو/حريزان الماضي لم تكن ذات تأثير كبير.

وكانت في هونج كونج قررت تعليق مشروع القانون المثير للجدل بشأن تسليم المجرمين المشتبه بهم جنائياً للصين بعد احتجاجات واسعة النطاق.

لكن مع ذلك لا يزال العديد من المواطنين في البلاد يطالبون بسحب مقترح القانون نهائياً.

وبحلول الساعة 10:51 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت عملة هونج كونج مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليرتفع الدولار إلى 7.7936 دولار هونج كونج.

مباشر (اقتصاد)

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