الصين تفتح تحقيقاً بشأن ارتفاع أسعار خام الحديد

مباشر: قامت الصين بفتح تحقيق لمعرفة سبب الزيادة الحادة في أسعار خام الحديد الذي تستورده البلاد، في محاولة للقضاء على ما تعتبره سلوك غير طبيعي.

وقالت نائبة رئيس رابطة الحديد والصلب الصينية "تشو شيولي" في مؤتمر عقد في شنغهاي، اليوم الجمعة، إن الإدارات المعنية كانت تدرس القفزة المفاجئة الأخيرة في الأسعار، بحسب ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" عن تقارير وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

وأضافت أن الهبوط في أسعار الصلب والزيادة في أسعار خام الحديد كانت تعني أن مستوى أرباح شركة الصلب الصينية قد انخفضت بشكل مستمر وأصبح من الصعب على الشركات تقبلها.

وكانت أسعار خام الحديد ارتفعت إلى أعلى مستوى في 5 سنوات يوم الثلاثاء الماضي، بسبب الطلب الصيني القوي على الصلب والمعروض المنخفض من كبار المنتجين في البرازيل وأستراليا.

وتجاوزت أسعار خام الحديد مستوى 120 دولاراً للطن بعد كارثة انهيار سد في البرازيل وظروف الطقس السيئة في أستراليا.

وارتفعت أسعار الصلب في الصين هذا الشهر في أعقاب القرار الحكومي بشأن خفض الإنتاج في مركز تصنيع الصلب بمدينة تانغشان الصينية في محاولة للحد من تلوث الهواء.