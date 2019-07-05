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الهند تعتزم ضخ 10.2 مليار دولار في النظام المصرفي الحكومي

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الهند تعتزم ضخ 10.2 مليار دولار في النظام المصرفي الحكومي الهند تعتزم ضخ 10.2 مليار دولار في النظام المصرفي الحكومي

مباشر: قررت الهند ضخ مبلغ 700 مليار روبيه (10.2 مليار دولار) في المصارف الحكومية؛ بهدف امتصاص خسائر القروض وتعزيز نمو الائتمان.

وقالت وزيرة مالية الهند نيرمالا سيزرمان في تصريحات اليوم الجمعة إن الضخ الجديد للأموال سيعزز من رأس المال حتى يتم تحسين الائتمان بصورة أكبر، بحسب وكالة "بلومبرج".

وجاءت تصريحات وزيرة المالية اليوم على هامش الإعلان عن الموازنة الفيدرالية للعام المالي الذي سينتهي في مارس/آذار 2020.

ويعد المبلغ الذي تعتزم ضخه في المصارف الحكومية هو أقل من الذي كان مقرراً في موازنة العام الماضي عند 1.06 تريليون روبيه، و900 مليار روبية في موازنة عام 2017-2018.

وأضافت: "التدابير الجديدة ستُقدم بهدف تحسين الحوكمة لدى المقرضين المحليين".

ويعد تحسن نمو الائتمان هدف رئيسي لدى حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث يسعى لإنعاش الاقتصاد وتعويض الأثار الناجمة عن الأزمات المصرفية المتفاقمة منذ سبتمبر/آيلول الماضي.

وكانت بيانات البنك المركزي لدى الهند أظهرت تسارع نمو قروض المصارف إلى مستوى قريب من 9 بالمائة في الأشهر الـ6 المنتهية في مارس/آذار الماضي، وهو مستوى أكثر من الضعف عن المسجل في الأشهر الـ6 السابقة له حينما سجل 4 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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