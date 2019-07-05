العضايلة : لا عذر للحكومة اليوم في عدم إلغاء إتفاقية الغاز

جي بي سي نيوز :- أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي ضرورة أن تقف الحكومة أمام مسؤولياتها الوطنية لإلغاء إتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، في ظل ما تتضمنه الاتفاقية من بنود تتيح للحكومة إلغاءها دون ترتيب اي التزامات مالية على الأردن.

وأضاف العضايلة في مداخلة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب صالح العرموطي حول اتفاقية الغاز " لا عذر للحكومة اليوم في عدم الغاء إتفاقية الغاز، والتي تعرض مستقبل الدولة للخطر وترهن اقتصاده بيد الاحتلال"، مجددا دعوته لمجلس النواب بأن يقف أمام مسؤولياته كممثل للشعب الأردني الذي يرفض بشكل قاطع الاتفاقية.