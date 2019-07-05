احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا يتراجع بنهاية يونيو

مباشر: تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا بنهاية الشهر الماضي، مع زيادة ملحوظة في قيمة العملة المحلية للبلاد (الفرنك) خلال تلك الفترة.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي السويسري، اليوم الجمعة، أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى 759.075 مليار فرنك سويسري بنهاية شهر يونيو/حريزان الماضي مقابل 759.111 مليار فرنك المسجلة بنهاية الشهر السابق له.

وتمكن الفرنك السويسري من حصد مكاسب تتجاوز 2.5 بالمائة خلال شهر يونيو/حريزان الماضي، لكن العملة سجلت زيادة قدرها 0.6 بالمائة في إجمالي الأشهر الستة الأولى من 2019.

وبحلول الساعة 10:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة لترتفع الورقة الخضراء إلى 0.9871 فرنك.