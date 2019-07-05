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اليورو ينخفض ويتجه لتسجيل خسائر أسبوعية تقارب 1%

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اليورو ينخفض ويتجه لتسجيل خسائر أسبوعية تقارب 1% اليورو ينخفض ويتجه لتسجيل خسائر أسبوعية تقارب 1%

مباشر: انخفضت عملة اليورو أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتجه لتسجيل أكبر خسائر في 3 أسابيع بالتزامن مع هبوط عوائد السندات الحكومية.

وكان عائد سندات الخزانة الألمانية تراجع أمس إلى مستوى أدنى معدل ودائع البنك المركزي الأوروبي للمرة الأولى على الإطلاق، حيث وصل إلى مستوى أدنى من -0.40 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 1.1261 دولار، وتتجه العملة بذلك نحو تسجيل خسائر أسبوعية بنحو 1 بالمائة.

فيما استقر اليورو أمام الجنيه الإسترليني مُسجلاً 0.8971 إسترليني.

أما العائد على السندات الألمانية ذات فترة استحقاق 10 سنوات فزاد خلال تلك الفترة بمقدار نقطة واحدة إلى -0.388 بالمائة.

ويأتي زيادة الطلب على السندات الحكومية وهبوط العملة الأوروبية الموحدة بالتزامن مع البيانات الاقتصادية السلبية على مدار الأسبوع.

وكشفت البيانات الاقتصادية في الأسبوع الجاري تراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو للشهر الخامس على التوالي وذلك في يونيو/حزيران الماضي حيث سجل مستوى 47.6 نقطة.

كما أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو سجلت أكبر تراجع في العام الجاري خلال مايو/آيار الماضي وذلك بنحو 0.3 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر أظهرت بيانات اقتصادية أخرى تسجيل مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو مستوى 52.2 نقطة في يونيو/حزيران الماضي، وهو مستوى أعلى من التقديرات الأولية عند 52.1 نقطة.

وهناك الآن تخوفات من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ في الشهر الجاري نحو خفض معدل الفائدة وسط تدهور البيانات الاقتصادية.

وكان ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي صرح في الشهر الماضي بأنه قد يلجأ إلى مزيد من السياسات التحفيزية النقدية كخفض معدل الفائدة أو شراء مزيد من الأصول حال عدم وصول معدل التضخم نحو المستهدف.

مباشر (اقتصاد)

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