غرفة الرياض تعلن 405 وظائف شاغرة لدى القطاع الخاص

الرياض – مباشر: أعلنت غرفة الرياض، توفر 405 وظائف في عدد من المجالات منها 218 وظيفة للسعوديين و187 للسعوديات، وذلك عبر مركز التوظيف والتوجيه المهني بغرفة الرياض.

وأفادت الغرفة في بيان، بأن موعد إجراء المقابلات الشخصية لشغل هذه الوظائف سيكون من 8 إلى 11 يوليو/تموز في مقر غرفة الرياض والشركات.

وبينت الغرفة، أن الوظائف المطروحة تحمل مسميات (مقدم خدمة، حراسة أمنية، محاسبة، مصممة جرافيك، موظفة خدمة عملاء، مشرفة خدمة عملاء، مدقق داخلي، مديرة تشغيل، مديرة منطقة، مديرة معرض، ممثلة مبيعات، أخصائي شبكات، مصمم حلول، مطور خدمات ويب، مساعد فني، تبريد وتكييف.

وأفادت أن الشركات التي قامت بطرح هذه الوظائف هي (معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب، جمعية مودة، شركة الوسيلة للدعاية والإعلان، شركة أباريل للتجارة المحدودة،شركة كرز لنن، شركة الحاسب العربي،وشركة "نسما وشركاهم).

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