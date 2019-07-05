ارتفاع إنفاق الأسر باليابان بأكبر وتيرة في 4 سنوات

مباشر: ارتفع إنفاق الأسر في اليابان خلال شهر مايو/آيار الماضي بأكبر وتيرة في 4 سنوات، في إشارة إلى أن تحسن الطلب المحلي سيقدم الدعم للاقتصاد في مواجهة تنامي الضغوط الخارجية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان اليوم الجمعة أن إنفاق الأسر زاد بنحو 4 بالمائة في مايو/آيار الماضي على أساس سنوي وهي أسرع وتيرة منذ مايو/آيار 2015، حيث دعمت الإجازة الوطنية هناك والتي استمرت 10 أيام عملية الإنفاق.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن إنفاق الأسر داخل ثالث أكبر اقتصاد في العام سيزيد بنحو 1.6 بالمائة.

وعلى أساس شهري ارتفع إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 5.5 بالمائة في مايو/آيار، وذلك بعد تراجعه بنحو 1.4 بالمائة خلال أبريل/نيسان.

وأوضحت البيانات أن الإنفاق القوي في الشهر الماضي جاء بدعم فواتير الإسكان والهواتف، ورسوم السفر.

وبحلول الساعة 9:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الين أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 108.04 ين.