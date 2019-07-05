انخفاض طلبات المصانع الألمانية بأكثر من التوقعات في مايو

مباشر: انخفضت طلبات المصانع الألمانية في مايو/آيار الماضي بأكثر من التوقعات، مع انخفاض الطلبات الأجنبية.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية اليوم الجمعة أن طلبات المصانع لدى أكبر اقتصاد أوروبي هبطت بنحو 2.2 بالمائة في مايو/آيار الماضي على أساس شهري، مقابل زيادة بنسبة 0.4 بالمائة في أبريل/نيسان السابق له.

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن طلبات المصانع ستتراجع بنسبة 0.1 بالمائة.

وأوضحت البيانات أن طلبات المصانع الأجنبية هي التي قادت التراجع وذلك بنسبة 4.3 بالمائة، أما الطلبات من داخل منطقة اليورو فهبطت بنسبة 1.7 بالمائة، وانخفضت الطلبات من الدول الأخرى بنسبة 5.7 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر زادت الطلبات المحلية بنحو 0.7 بالمائة في مايو/آيار.

وبحلول الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1262 دولار.