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"سامسونج" تتوقع انخفاض أرباح الربع الثاني 56%

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"سامسونج" تتوقع انخفاض أرباح الربع الثاني 56% "سامسونج" تتوقع انخفاض أرباح الربع الثاني 56%

مباشر: تتوقع شركة "سامسونج" انخفاض أرباح الربع الثاني من العام الجاري بنحو 56 بالمائة، مع التوترات التجارية.

وقالت شركة تصنيع الهواتف الذكية الكورية اليوم الجمعة إن الأرباح التشغيلية في الربع المالي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي ستنخفض بنحو 56 بالمائة إلى 6.5 تريليون وون (5.6 مليار دولار).

أما على صعيد المبيعات فتتوقع "سامسونج" أن تتراجع أيضاً وذلك بنحو 4.2 بالمائة إلى مستوى 56 تريليون وون.

وتصارع شركة "سامسونج"-أكبر منتج للهواتف الذكية والشاشات وأشباه الموصلات والهواتف-مع تباطؤ الطلب وسط تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وشهد الربع الثاني من العام الجاري احتدام الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة وتوقف المباحثات التجارية وزيادة في التعريفات المتبادلة، وهو الخلاف الذي لم يدخل مراحل الحل سوى في الأسبوع الماضي.

وفي نهاية تعاملات اليوم انخفض سهم "سامسونج" بنحو 0.8 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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