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تقرير دولي يكشف البلدان الأكثر تلوثا في العالم وبينها عربية

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تقرير دولي يكشف البلدان الأكثر تلوثا في العالم وبينها عربية تقرير دولي يكشف البلدان الأكثر تلوثا في العالم وبينها عربية

وكشف التقرير الذي صدر على موقع numbeo الدول الأكثر تلوثا في العالم ووقعت في قارة آسيا فتصدرت اللائحة دولة منغوليا وتلتها ميانمار وجاءت أفغانستان في المركز الثالث ومن بعدها بنغلاديش.

أما المفاجأة الكبرى كانت مع حصول لبنان على المرتبة الخامسة من حيث نسبة التلوث عالميا وسجل حوالي 87.39% وتقدم على دول كبرى مثل نيجيريا ومصر والصين وغيرها من الدول التي تتميز بعدد سكاني أكبر.

أما الدول العربية التي أتت بعد لبنان فكانت التي جاءت في المركز الثامن والأردن في المركز 15 والعراق 18 والكويت 28 والسعودية احتلت المركز 37 عالميا.

أما فاحتلت المركز 51 عالميا وسجلت فنلندا أقل نسبة عالمية في التلوث، تليها أيسلندا، فإستونيا، فالسويد.

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