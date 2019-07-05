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العسكري السوداني يتفق وقوى التغيير على مجلس سيادي بالتناوب

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العسكري السوداني يتفق وقوى التغيير على مجلس سيادي بالتناوب العسكري السوداني يتفق وقوى التغيير على مجلس سيادي بالتناوب

الخرطوم – مباشر: أعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن ليباد، عن توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوي اعلان الحرية والتغيير عبر التفاوض المباشر اليوم إلى الاتفاق على كل القضايا المطروحة للتفاوض.

وأوضح ليباد في مؤتمر صحفي عقب جولة المفاوضات التي استمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم بحضور الوسيط الإثيوبي أن الطرفين اتفقا على إقامة تحقيق وطني مستقل وشفاف حول الاحداث الأخيرة، وتشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة ثلاث سنوات أو تزيد وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل.

وأبان أن الجانبين توافقا على ارجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تكوين المجلس السيادي والحكومة المدنية وأن يعمدا بمسؤولية لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين الأجواء وخلق جوا مواتياً للوفاق، بحسب بيان  المجلس العسكري السوداني.

وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو أن الاتفاق سيكون له ما بعده وسيكون شاملا ولا يقصي أحدا ويستوعب الحركات المسلحة والقوي السياسية وكل طموحات الشعب السوداني وثورته الظافرة.

وأعرب عن شكر السودان وتقديره لجهود الوسيطين الأفريقي والاثيوبي على جهودهم في تقريب وجهات النظر والروح الطيبة التي تحلت بها قوي اعلان الحرية والتغيير.

واثني دقلو على دور الوسطاء الوطنيين وجهود سفراء الدول العربية العرب وامريكا وبريطانيا التي ساهمت في التوصل إلى الاتفاق.

وقال عمر الدقير القيادي في قوي اعلان الحرية والتغيير، إن الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والاهتمام بقضية السلام.

وأعرب عن أمله بان يكون الاتفاق بداية لعهد جديد تسوده الوحدة والوعي والارادة الجماعية لتحقيق احلام الشعب السوداني واسكات صوت البندقية الي الأبد وتحقيق المصالح الوطنية.

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