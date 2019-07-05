أخبار عاجلة

الخسائر الحادة للذهب ومكاسب الدولار محور الأسواق العالمية اليوم -
مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو -
نشطاء حقوق الحيوانات يتظاهرون في إسبانيا شبه عراة -
عمرو أديب للمنتخب المصري: خروج المغرب درس يجب أن نتعلم منه -
بعد بيع قطعة أثرية لرأس توت عنخ آمون بمزاد في لندن.. زاهي حواس: يوم أسود للآثار المصرية -
تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين في السودان لمدة 3 سنوات وحكومة كفاءات مستقلة -
"أفريقيا سلة غذاء العالم".. ندوة لمؤسسة كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة لتنمية دول القارة -
عمرو أديب: دي آخر الأحزان فى موضوع الطاقة وعلى المواطنين أن يرحم بعضهم بعضا -
عمر خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد -
شاحنة خلط اسمنت تصطدم بمبنى سفارة روسيا في طهران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

العسر واليسر... أول تعليق إماراتي على اتفاق السودان بين المجلس العسكري والمعارضة

Google+ Print

ونشر وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تغريدة علق فيها على الاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة حول التأسيس للمرحلة الانتقالية المقبلة.

© AFP 2019 / EBRAHIM HAMID

وقال قرقاش في تغريدته: "نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر".

وتابع: "الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهد لهذا الاتفاق، نقف مع السودان في العسر واليسر".

ومضى: "نتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ، يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع".

وكان قرقاش قد قال في تغريدة سابقة: "المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار بعيدا عن الاحتداد، ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية الضامنة والمؤسسة لنظام دستوري مستقر".

وتابع: "من الضروري تفادي المواجهة والتصعيد، ومن الواضح أن المعارضة والجيش بحاجة إلى بعض وإلى التوافق وتفادي استمرار الأزمة و تفاقمها".

وكان الوسيط الإفريقي، محمد حسن لباد، قد أكد، اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على إقامة تحقيق دقيق وشفاف وطني مستقل لكل الأحداث التي حدثت في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة في البلاد.

وقال لباد في مؤتمر صحفي: "تم الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على إقامة تحقيق دقيق وشفاف وطني مستقل لكل الأحداث التي وقعت في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة في البلاد".

وأضاف لباد: "تم الاتفاق على تشكيل مجلس سيادة برئاسة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لفترة انتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلة وإقامة حكومة مدنية ذات كفاءات وطنية مستقلة ورئيس وزراء بذات الصفات".

وأشار لباد إلى أنه تم اتفاق الطرفان على العمل بمسؤولية لاتخاذ الإجراءات لتهيئة الأجواء الوطنية للتصالح وألوفا لأجل الشعب السودان.

ويدير المجلس العسكري الانتقالي شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من نيسان/ أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية واسعة، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية.

واقتحمت قوات نظامية سودانية، في الثالث من حزيران/يونيو الماضي، ساحة اعتصام القوى المعارضة أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفضت اعتصامهم بالقوة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة مع "النصرة" و"داعش" شمال حماة

الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة مع "النصرة" و"داعش" شمال حماة

السعودية تعلق على اتفاق "العسكري" والمعارضة

السعودية تعلق على اتفاق "العسكري" والمعارضة

الجيش اليمني يعلن استعادة مرتفعات من "أنصار الله" غرب صعدة

الجيش اليمني يعلن استعادة مرتفعات من "أنصار الله" غرب صعدة

بيان جديد من محامي أسرة القذافي

بيان جديد من محامي أسرة القذافي