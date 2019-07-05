أخبار عاجلة

الخسائر الحادة للذهب ومكاسب الدولار محور الأسواق العالمية اليوم -
مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو -
نشطاء حقوق الحيوانات يتظاهرون في إسبانيا شبه عراة -
عمرو أديب للمنتخب المصري: خروج المغرب درس يجب أن نتعلم منه -
بعد بيع قطعة أثرية لرأس توت عنخ آمون بمزاد في لندن.. زاهي حواس: يوم أسود للآثار المصرية -
تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين في السودان لمدة 3 سنوات وحكومة كفاءات مستقلة -
"أفريقيا سلة غذاء العالم".. ندوة لمؤسسة كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة لتنمية دول القارة -
عمرو أديب: دي آخر الأحزان فى موضوع الطاقة وعلى المواطنين أن يرحم بعضهم بعضا -
عمر خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد -
شاحنة خلط اسمنت تصطدم بمبنى سفارة روسيا في طهران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مصادر: الحركة في مطار جازان طبيعية بعد استهدافه من "أنصار الله"

Google+ Print

ونقلت قناة "العربية" عن مصادر القول إن "الحركة في مطار جازان طبيعية بعد محاولة استهدافه بطائرات مسيرة من ميليشيات الحوثي".

وكانت جماعة "أنصار الله"  قد أعلنت، أمس الخميس، استهداف مواقع عسكرية في مطار جازان السعودي بطائرات مسيرة.

© REUTERS / Khaled Abdullah

وبحسب قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، قال المتحدث باسم القوات المسلحة المتحالفة مع جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات قاصف 2K على مواقع عسكرية هامة" في مطار جازان في .

وقال سريع إن "عمليات سلاح الجو المسير على مطار جازان الإقليمي أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطل في حركة الملاحة الجوية في المطار".

وأضاف: "عملياتنا العسكرية مستمرة في استهداف المطارات المستخدمة لأغراض عسكرية".

وأتم سريع: "حرصا على سلامة كافة المدنيين من مختلف الجنسيات عليهم الابتعاد عن الأماكن المستهدفة".

ونقلت القناة نقلا عن مراكز رصد جوية: تم تحويل وجهة إحدى الرحلات من مطار الرياض إلى جدة بعد أن كانت وجهتها إلى مطار جازان.

من جانبه، قال التحالف بقيادة المملكة إنه اعترض وأسقط طائرات مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه مطار جازان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الحوثيين من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.

واتهم المالكي، في بيان التحالف جماعة "أنصار الله" باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، مشيرا إلى أنه "لم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها". 

وأكد "استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وتقود السعودية منذ آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، لدعم اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمالي وغربي اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين وحلفاؤها، في أواخر عام 2014.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الإثيوبيين في إسرائيل: نعاني من عنصرية تمارسها الحكومة

الإثيوبيين في إسرائيل: نعاني من عنصرية تمارسها الحكومة

السعودية تعلق على اتفاق "العسكري" والمعارضة

السعودية تعلق على اتفاق "العسكري" والمعارضة

وزير المالية ورئيس بورصة لندن يزوران السعودية غداً

وزير المالية ورئيس بورصة لندن يزوران السعودية غداً

الخارجية السعودية تؤكد ترحيب المملكة بالاتفاق الأخير في السودان

الخارجية السعودية تؤكد ترحيب المملكة بالاتفاق الأخير في السودان