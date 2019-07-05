أخبار عاجلة

الخسائر الحادة للذهب ومكاسب الدولار محور الأسواق العالمية اليوم -
مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو -
نشطاء حقوق الحيوانات يتظاهرون في إسبانيا شبه عراة -
عمرو أديب للمنتخب المصري: خروج المغرب درس يجب أن نتعلم منه -
بعد بيع قطعة أثرية لرأس توت عنخ آمون بمزاد في لندن.. زاهي حواس: يوم أسود للآثار المصرية -
تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين في السودان لمدة 3 سنوات وحكومة كفاءات مستقلة -
"أفريقيا سلة غذاء العالم".. ندوة لمؤسسة كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة لتنمية دول القارة -
عمرو أديب: دي آخر الأحزان فى موضوع الطاقة وعلى المواطنين أن يرحم بعضهم بعضا -
عمر خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد -
شاحنة خلط اسمنت تصطدم بمبنى سفارة روسيا في طهران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

8 الصبح – الداخلية: فتح باب استاد القاهرة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا من الساعة 12 ظهرا

  • DMC
  • 79
Google+ Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برنامج اليوم - حلقة الجمعة مع (سارة حازم) 5/7/2019 - الحلقة الكاملة

برنامج اليوم - حلقة الجمعة مع (سارة حازم) 5/7/2019 - الحلقة الكاملة

برنامج اليوم - محافظ القاهرة : سحب رخصة السائق غير الملتزم بالتعريفة الجديدة

برنامج اليوم - محافظ القاهرة : سحب رخصة السائق غير الملتزم بالتعريفة الجديدة

برنامج اليوم - رئيس الشعبة العامة للمخابز : رغيف الخبز سيتم إنتاجه بنفس المواصفات و الجودة دون تغيير

برنامج اليوم - رئيس الشعبة العامة للمخابز : رغيف الخبز سيتم إنتاجه بنفس المواصفات و الجودة دون تغيير

برنامج اليوم - إعادة هيكلة دعم المواد البترولية ساعد علي زيادة مرتبات العاملين بالدولة و المعاشات

برنامج اليوم - إعادة هيكلة دعم المواد البترولية ساعد علي زيادة مرتبات العاملين بالدولة و المعاشات