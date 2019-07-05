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الخسائر الحادة للذهب ومكاسب الدولار محور الأسواق العالمية اليوم
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:22 مساءً
مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:22 مساءً
نشطاء حقوق الحيوانات يتظاهرون في إسبانيا شبه عراة
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:20 مساءً
عمرو أديب للمنتخب المصري: خروج المغرب درس يجب أن نتعلم منه
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:14 مساءً
بعد بيع قطعة أثرية لرأس توت عنخ آمون بمزاد في لندن.. زاهي حواس: يوم أسود للآثار المصرية
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:14 مساءً
تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين في السودان لمدة 3 سنوات وحكومة كفاءات مستقلة
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:14 مساءً
"أفريقيا سلة غذاء العالم".. ندوة لمؤسسة كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة لتنمية دول القارة
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:00 مساءً
عمرو أديب: دي آخر الأحزان فى موضوع الطاقة وعلى المواطنين أن يرحم بعضهم بعضا
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:00 مساءً
عمر خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:54 مساءً
شاحنة خلط اسمنت تصطدم بمبنى سفارة روسيا في طهران
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:52 مساءً
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8 الصبح - البترول تعلن عن كشف بترولى جديد
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DMC
الجمعة 05 يوليو 2019 10:19 صباحاً
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