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هاليفاكس: أسعار المنازل ببريطانيا ترتفع بأكبر وتيرة منذ بداية 2017

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هاليفاكس: أسعار المنازل ببريطانيا ترتفع بأكبر وتيرة منذ بداية 2017 هاليفاكس: أسعار المنازل ببريطانيا ترتفع بأكبر وتيرة منذ بداية 2017

مباشر: ارتفعت المنازل في المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي بأكبر وتيرة منذ بداية 2017 وذلك على أساس سنوي.

وكشفت بيانات مؤشر "هاليفاكس" لأسعار المنازل في بريطانيا اليوم الجمعة أنه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران زادت الأسعار على أساس سنوي بنحو 5.7 بالمائة، مقابل مستوى 5.2 بالمائة في مايو/آيار السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الأسعار سترتفع بنحو 5.9 بالمائة.

أما على أساس فصلي فزادت أسعار المنازل في بريطانيا بنحو 2.4 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، ومقابل زيادة بنسبة 2.6 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو/آيار.

وعلى أساس شهري فأن أسعار المنازل في بريطانيا انخفضت بنحو 0.3 بالمائة خلال الشهري الماضي، مقابل زيادة بنسبة 0.4 بالمائة في مايو/آيار السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة ستنخفض بنحو 0.4%.

وانخفض متوسط سعر المنزل في بريطانيا خلال يونيو/حزيران إلى مستوى 237.11ألف جنيه إسترليني، في مقابل مستوى 237.69 ألف جنيه إسترليني في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 8:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.2564 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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