هبوط الأسهم الأوروبية بالمستهل في ترقب تقرير الوظائف الأمريكي

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة حيث قادت أسهم الموارد الأساسية عملية الهبوط، في ترقب تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.1 بالمائة إلى 392.4 نقطة، كما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.07 بالمائة مُسجلاً 5615.1 نقطة.

وتراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمائة عند 7592.1 نقطة، كما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.06 بالمائة إلى 12623.5 نقطة.

وخلال تلك الفترة انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة عند 1.1270 دولار.

وقاد قطاع الموارد الأساسية عملية الهبوط فتراجع بنحو 1.3 بالمائة، أما قطاع التكنولوجيا فسجل فكان الأكثر ارتفاعاً وذلك بنسبة 0.5 بالمائة.

وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، وسط توقعات أن يكون الاقتصاد قد أضاف 160 ألف وظيفة في يونيو/حزيران، مقابل 75 ألف وظيفة في مايو/آيار.

وقد يتسبب خلق وظائف جديدة دون التوقعات في تحفيز بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض معدل الفائدة في الاجتماع المرتقب في نهاية الشهر الجاري.

وفي سياق منفصل أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن إيطاليا لم تعد تخترق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، بعدما تخفيض حكومة روما الإنفاق العام ما يجنبها إجراءات العقوبات.