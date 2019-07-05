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"نيكي" الياباني يرتفع بالختام ويُسجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي

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"نيكي" الياباني يرتفع بالختام ويُسجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي "نيكي" الياباني يرتفع بالختام ويُسجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة مُسجلة مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، وذلك تزامناً مع تراجع الين.

وفي ختام التعاملات زاد مؤشر "نيكي" بنحو 0.2 بالمائة إلى 21746.4 نقطة، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.2 بالمائة.

أما مؤشر "توبكس" فصعد بنحو 0.2 بالمائة إلى 1592.6 نقطة.

وبحلول الساعة 7:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الين أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 107.93 ين.

وتباين أداء أسهم الشركات المصدر فارتفع سهم "أدفانست" بنحو 1.8 بالمائة، فيما هبط سهم "باناسونيك" بنسبة 0.5 بالمائة، أما سهم "تويوتا" فزاد بنحو 0.3 بالمائة.

وفيما هبطت أسهم شركات الطاقة وسط التراجع في سعر النفط عالمياً نتيجة مخاوف تباطؤ الطلب.

وتراجع سهم شركة الطاقة "إن بيكس" بنحو 1.4 بالمائة، فيما انخفض سهم "إيدي مستيو كوسن" بنحو 0.3 بالمائة.

ويترقب المستثمرون الكشف عن تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي في وقت لاحق من اليوم.

مباشر (اقتصاد)

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