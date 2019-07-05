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ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً قبيل تقرير الوظائف

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ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً قبيل تقرير الوظائف ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً قبيل تقرير الوظائف

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، في ترقب تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 6:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.09 بالمائة عند 1.1275 دولار، كما زاد أمام الين بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 107.95 ين.

واستقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني مُسجلة 1.2578 دولار، فيما زادت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1 بالمائة عند 0.9863 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.06 بالمائة عند 96.821.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بيانات تقرير الوظائف الشهري عن يونيو/حزيران الماضي.

ويراقب المستثمرون تقرير الوظائف عن الشهر الماضي بصورة أكبر، في ترقب ما إذا كان التقرير سيدعم أو يخفف من اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية عادت مخاوف خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة مرة أخرى للمستثمرين، وذلك بعد البيانات الاقتصادية السلبية ليس فقط داخل الولايات المتحدة ولكن على الصعيد العالمي.

كما يراقب المستثمرون التطورات التجارية العالمية، وذلك بعد أن أكد الجانبان الصيني والأمريكي على استئناف المحادثات التجارية.

مباشر (اقتصاد)

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