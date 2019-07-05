هبوط الذهب لكن يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع السابع على التوالي

مباشر: انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة في ترقب تقرير الوظائف الشهري، لكنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع السابع على التوالي.

وتمكن الذهب من تحقيق تعافي نسبي في أدائه بعد التراجع الذي شهده في مطلع الأسبوع الجاري حينما سجل أكبر هبوط يومي في عام.

وجاء انخفاض الذهب مع التطورات التجارية الإيجابية حيث اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف المحادثات التجارية، ووسط ارتفاع في أسواق الأسهم العالمية.

وبحلول الساعة 6:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 0.3 بالمائة إلى 1416.50 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة عند 1413.9 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.804.

وتمكن الذهب من مواصلة التعافي على مدار جلسات الأسبوع مع عودة التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدل الفائدة في الاجتماع المقرر في نهاية الشهر الجاري، وذلك نتيجة البيانات الاقتصادية السلبية.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم بيانات تقرير الوظائف الشهري عن يونيو/حزيران الماضي.