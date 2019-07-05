أسعار النفط تنخفض وتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

مباشر: انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة حيث تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب على الخام.

وشهد الأسبوع الجاري الإفصاح عن بيانات اقتصادية سلبية بشكل خاص داخل قطاع التصنيع سواء على المستوى العالمي أو في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبحلول الساعة 6:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 0.2 بالمائة إلى 63.18 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنحو 1.2 بالمائة عند 56.68 دولار للبرميل.

وفي الأسبوع الجاري توصلت منظمة أوبك وروسيا إلى اتفاق بتمديد خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً وذلك لمدة 9 أشهر إضافية حتى 31 مارس/آذار المقبل.

وكان اتفاق خفض الإنتاج الذي بدأ في يناير/كانون الثاني الماضي انتهى في نهاية يونيو/حزيران الماضي، حيث كانت مدته 6 أشهر.

وفي سياق منفصل كشفت البيانات الاقتصادية التي تصدر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في ذلك الأسبوع ارتفاع الإنتاج للمرة الأولى في 4 أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 27 يونيو/حزيران بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 12.200 مليون برميل يومياً.

وفيما انخفضت مخزونات الخام في نفس الفترة بمقدار 1.1 مليون برميل إلى 468.5 مليون برميل.