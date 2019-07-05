بالفيديو... تدافع وحالات إغماء في لبنان بسبب ممثل تركي شهير

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثل التركي بوراك أوزجفيت خلال افتتاحه محل ألبسة في مجمع تجاري في الجناح.

وأظهر مقطع الفيديو حالة من الازدحام الشديد خلال قدوم الممثل التركي إلى المجمع التجاري، مما استدعى تدخل القوى الأمنية اللبنانية لحماية الممثل وإخراجه سالما بعد التهافت غير المسبوق من الجماهير.

أفاد مراسل موقع "فن النشرة" اللبناني عن حالة من التوتر والتصادم والتدافع حصلت لحظة وصول الممثل التركي ​بوراك أوزجفيت.

كما أدى ذلك إلى تضارب وتكسير بين الوافدين لمشاهدة الممثل والتقاط الصور التذكارية معه وقاموا بإسقاط قالب الحلوى على الأرض المخصص للاحتفال بهذه المناسبة، إلا أن الأمور لم تجر كما كان مخطط لها، إذ تعرض المتجر للسرقة والتكسير الأمر الذي دفع أصحاب المحل إلى إقفاله وطلبوا من الناس الخروج منه.