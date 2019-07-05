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الجيش اليمني يعلن تقدمه غرب محافظة صعدة

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القاهرة — سبوتنيك. وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، بأن "قواته تمكنت بإسناد من مقاتلات التحالف العربي من السيطرة الكاملة على بيت حشران ومعتق العتم والعريشة ومواقع أخرى في مديرية رازح غرب صعدة، عقب مواجهات مع الحوثيين الذين لاذوا بالفرار باتجاه منطقتي بني معين وآل على".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER

وأضاف أن "قوات الجيش سيطرت ناريا على مواقع للحوثيين في آل زاهر وآل شرقة والوحدة الصحية في مديرية رازح".

وذكر أن "مقاتلات التحالف دمرت عيارات ثقيلة للحوثيين، واستهدفت مواقع وتحصينات لهم".

وأشار إلى "أن جبهة رازح تشهد منذ الثلاثاء والأربعاء، معارك هي الأعنف مع الحوثيين".

في سياق آخر، "تمكن الفريق الهندسي في الجيش من نزع أكثر من 20 لغما أرضيا وعبوة ناسفة زرعها الحوثيون جوار مساكن المدنيين وفي مزارعهم وعلى الطرقات العامة"، حسب موقع الجيش.

وتقود تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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