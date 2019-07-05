التحالف العربي يعلن اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار جازان

كان الحوثيون قد قالوا في وقت سابق إنهم نفذوا هجمات بطائرات مسيرة على مطاري جازان وأبها السعوديين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الحوثيين من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.

واتهم المالكي، في بيان التحالف جماعة أنصار الله باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، مشيرا إلى أنه "لم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها".

وأكد "استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.