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البحرين..توصيات بتوفير التمويل ومراجعة التشريعات للانتقال للاقتصاد الأخضر

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البحرين..توصيات بتوفير التمويل ومراجعة التشريعات للانتقال للاقتصاد الأخضر البحرين..توصيات بتوفير التمويل ومراجعة التشريعات للانتقال للاقتصاد الأخضر

مباشر: أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، على أهمية توفير التمويل ومراجعة التشريعات للانتقال للاقتصاد الأخضر خلال الفترة القادمة.

وقال محمد مبارك بن دينه، اليوم الخميس، إن الوقت قد حان لاتخاذ نهج متكامل وشامل للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تضمين منهجي لمبادئ وممارسات الاقتصاد الأخضر في الرؤى أو الاستراتيجيات الوطنية الشاملة للبلدان، وكذلك عن طريق تعزيز المؤسسات الوطنية والمحلية

ودعا بن دينه، في التوصيات الختامية لفعاليات "المنتدى الإقليمي رفيع المستوى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الاقتصاد الأخضر2019"، إلى تأمين التمويل الدولي الكافي للانتقال إلى أخضر جامع، وتكييف آليات أكثر فاعلية للوصول إليه وإعادة تركيزها للوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها في العالم، وفقاً لوكالة البحرين "بنا".

وصرح بن دينة، بأن مبادئ الاستدامة والممارسات الخضراء والإدماج الاجتماعي تحتاج إلى دور رائد في التنمية الاقتصادية، داعيا إلى إصلاح الأطر التشريعية لتوفير حوافز تركز على البيئة، ومراجعة التشريعات القائمة ومواءمتها، لضمان اتساق السياسات، وإزالة أي تناقضات قائمة ومبادئ وأدوات، للتسريع بعملية الاقتصاد الأخضر.

وأكد، أن الاقتصاد الأخضر يوفر فرصا كبيرة في القضاء على الفقر بالإضافة إلى الحفاظ على النمو الاقتصادي، الذي يمثل مصدر قلق خاص للمنطقة، بالإضافة إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي، وتحسين رفاهية الإنسان، وخلق فرص العمل وتوفير العمل اللائق للجميع، مع الحفاظ على الأداء الصحي من النظم الإيكولوجية للأرض.

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