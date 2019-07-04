العمل السعودية تودع 2مليار ريال بحساب معاشات الضمان وبدل الغلاء

الرياض - مباشر: أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية 2 مليار ريال لحساب معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة.

وقالت وزارة العمل في بيان صادر، اليوم الخميس، إنها قامت بإيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذي القعدة في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي، إبراهيم بن يوسف المبارك، أن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 2.032 مليار ريال، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.397 مليار ريال، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192.545 مليون ريال.

بينما تم صرف 102.108 مليون ريال لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 340.245 مليون ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية اليوم بشكل مباشر.

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