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عمرو أديب للمنتخب المصري: خروج المغرب درس يجب أن نتعلم منه
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:14 مساءً
بعد بيع قطعة أثرية لرأس توت عنخ آمون بمزاد في لندن.. زاهي حواس: يوم أسود للآثار المصرية
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:14 مساءً
تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين في السودان لمدة 3 سنوات وحكومة كفاءات مستقلة
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:14 مساءً
"أفريقيا سلة غذاء العالم".. ندوة لمؤسسة كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة لتنمية دول القارة
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:00 مساءً
عمرو أديب: دي آخر الأحزان فى موضوع الطاقة وعلى المواطنين أن يرحم بعضهم بعضا
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:00 مساءً
عمر خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:54 مساءً
شاحنة خلط اسمنت تصطدم بمبنى سفارة روسيا في طهران
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:52 مساءً
عمرو أديب: هام جدا مراقبة الأسعار الأيام المقبلة.. وأقول للتجار: "بلاش افتراء"
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:46 مساءً
عمرو أديب يشيد بجهود الدولة في مراقبة الإلتزام بزيادة 15% فقط في تعريفة ركوب المواصلات
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:46 مساءً
الإثيوبيين في إسرائيل: نعاني من عنصرية تمارسها الحكومة
-
الجمعة 05 يوليو 2019 10:38 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
ما سر احتجاز ناقلة النفط الإيرانية؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 04 يوليو 2019 10:10 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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