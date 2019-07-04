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زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا

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زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا

مباشر: شهد جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية زلزالاً قوياً بلغت قوته 6.4 درجة ريختر اليوم الخميس ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الخميس، إن الزلزال وقع بالقرب من مدينة "ريدجكريست"، على بعد حوالي 320 كيلو متراً من "لوس أنجلوس".

وأضافت الهيئة الأمريكية أن الزلزال كان سطحياً للغاية حيث كان على عمق نحو 8.7 كيلومتر مما زاد من تأثيره.

وذكرت الهيئة أن العديد من الهزات الارتدادية الأصغر في المنطقة بعد وقوع الزلزال الذي كان يشعر به السكان حتى لوس أنجلوس.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي ذكرت في البداية أن الزلزال بلغت قوته 6.6 درجة

مباشر (اقتصاد)

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