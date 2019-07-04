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بعد تعرضه لأزمة صحية... اتصال من الملك سلمان مع زعيم عربي

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واطمأن الملك سلمان في الاتصال على صحة الرئيس التونسي، بعد تجاوزه العارض الصحي وخروجه من المستشفى، متمنيا له دوام الصحة والعافية، بحسب وكالة الأنباء (واس).

© REUTERS / Zoubeir Souissi

وعبر الرئيس السبسي، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، داعيا الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه.

وأصدرت رئاسة الجمهورية التونسية بيانا نشرته على حسابها الرسمي عبر موقع "فيسبوك" مساء الاثنين الماضي، جاء فيه أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري بتونس نحو مقر إقامته بقرطاج، بعد تلقيه العلاج اللازم وتعافيه.

ونقلت الرئاسة أن "رئيس الدولة يتقدم بخالص تقديره وامتنانه للفريق الطبي بالمستشفى العسكري وشكره لكل من سأل للاطمئنان على صحته".

وأعلنت الرئاسة التونسية في 27 يونيو/ حزيران الماضي أن الرئيس قايد السبسي تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس.

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