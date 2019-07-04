واشنطن تتقدم بشكوى لمنظمة التجارة ضد التعريفات الانتقامية للهند

مباشر: تقدمت الولايات المتحدة بشكوى ضد التعريفات الهندية التي فُرضت رداً على رسوم الصلب والألومنيوم الأمريكية.

وذكر بيان لمنظمة التجارة العالمية اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ترى أن الرسوم الإضافية التي فرضتها الهند، تتعارض مع أحكام الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية والتجارة بالتمييز غير العادل ضد الواردات الأمريكية.

وفي الشهر الماضي، قررت الهند تطبيق تعريفات جمركية على 28 منتجاً من الولايات المتحدة، رداً على رفض واشنطن الأمريكي استثناء نيودلهي من التعريفات على الصلب والألومنيوم.

وذكرت الحكومة الهندية أن التعريفات ستصل عند مستوى 120 بالمئة، وتتضمن منتجات مثل التفاح والليمون.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب الهند بإلغاء التعريفات على الواردات الأمريكية، واصفاً إياها بأنها غير مقبولة.