بالصور..انطلاق معرض "سكني إكسبو" في أبها السعودية

مباشر: شهدت أبها السعودية، اليوم الخميس، انطلاق معرض "سكني إكسبو"، والذي تنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في مركز الملك فهد الثقافي خلال الفترة 4-8 يوليو / تموز الجاري.

ويمكن المعرض الزوار المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، والمواطنين من التعرف على الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يوفرها بالشراكة مع عدد من الجهات العقارية والتمويلية التي تتواجد تحت سقف واحد، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

ويهدف معرض "سكني إكسبو" عسير إلى تيسير رحلة تملك "المسكن الأول" للمستفيدين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، من خلال تواجد مختلف الجهات ذات العلاقة بقطاع الإسكان من مطورين عقاريين، ومقاولين، ومؤسسات تمويلية، التي تلائم رغبات وإمكانيات شرائح المستفيدين كافة.

وسيتيح المعرض للمستفيدين في منطقة عسير، فرصة الالتقاء "بالمستشار العقاري"، وهي خدمة تهدف إلى إثراء تجربة المواطن، وزيادة مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة والصندوق، وتقوم على عمل تحليل شامل من قبل فريق متخصص لحالة المستفيدين الائتمانية.

ويأتي معرض "سكني إكسبو" في إطار حرص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتوفير الحلول التمويلية كافة للمستفيدين ضمن برنامج "القرض العقاري المدعوم"، الذي استطاع أن يكون محركاً رئيسياً لقطاع الإسكان بما يعود على المواطنين بأقصى فائدة.

ويستهدف برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال رفع نسبة التملك إلى 60 في المئة خلال عام 2020 والوصول إلى 70 في المئة بحلول 2030.

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