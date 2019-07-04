650 مليون عامل يحصلون على 1% من دخل العمل العالمي

من: أحمد شوقي

مباشر: كشف تقرير حديث أن 10 بالمائة من العمال يحصول على 48.9 بالمائة من إجمالي الأجر العالمي، في حين أن أقل 50 في المائة من حيث الأجر يحصلون على 6.4 في المائة فقط.

وكشف بيانات جديدة لمنظمة العمل الدولية صادرة اليوم الخميس، أن أقل من 20 بالمائة من أصحاب الدخل وهم حوالي 650 مليون عامل يحصلون على أقل من 1 بالمائة من دخل العمل العالمي، وهو رقم لم يتغير تقريباً منذ 13 عامًا.

وتشير البيانات أن التفاوت الإجمالي في دخل العمل العالمي قد انخفض منذ عام 2004، ومع ذلك، فإن هذا لا يرجع إلى انخفاض التفاوتات على المستوى الوطني، حيث أن عدم المساواة في الأجور يتزايد فعليًا، ولكن السبب وراء الهبوط في عدم المساواة في الدخول كان الازدهار المتزايد في الاقتصادات الناشئة الكبيرة، وتحديداً الصين والهند.

وبالنظر إلى متوسط ​​توزيع الأجور عبر الدول ، فقد وجد أن الحصة التي تذهب إلى الطبقة الوسطى (60 بالمائة من العمال) قد انخفضت بين عامي 2004 و2017 ، من 44.8 بالمائة إلى 43 بالمائة، وفقاً للتقرير.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الحصة المكتسبة من أعلى 20 بالمائة من أصحاب الدخول من 51.3 بالمائة إلى 53.5 بالمائة.

ومن جانبه قال "ستيفن كابسوس"، رئيس إنتاج البيانات بمنظمة العمل الدولية: "تشير البيانات إلى أنه من الناحية النسبية، فإن الزيادات في أعلى دخول العمل ترتبط بالخسائر التي يتعرض لها أي شخص آخر، حيث يعاني العمال من الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المنخفض من انخفاض الدخل".

ووفقاً للتقرير، تميل الدول الفقيرة إلى الحصول على مستويات أعلى بكثير من عدم المساواة في الأجور، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم معاناة السكان المستضعفين.

كما أضافت التقرير أنه في أفريقيا جنوب الصحراء، يحصل أقل 50 بالمائة من العمال دخلاً على 3.3 بالمائة فقط من دخل العمل، مقارنة بالاتحاد الأوروبي، حيث تحصل نفس المجموعة على 22.9 بالمائة من إجمالي الدخل المدفوع للعمال.

ويرى "روجر جوميس" الخبير الاقتصادي في إدارة الإحصاء التابعة لمنظمة العمل الدولية: "إن غالبية القوى العاملة العالمية تعاني من تدني الأجور بشكل ملحوظ، وبالنسبة للكثيرين الذين لديهم وظيفة لا يعني وجود ما يكفي للعيش".

وأضاف "جوميس" أن متوسط رواتب أقل 50% من العمال دخلاً حول العالم يبلغ 198 دولارًا فقط شهريًا، وسيحتاج أفقر 10 بالمائة إلى العمل لأكثر من ثلاثة قرون لكسب نفس ما يحصل عليه أغنى 10 بالمائة في عام واحد.