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الشركات الأمريكية تلغي وظائف بأعلى وتيرة في 10 سنوات

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الشركات الأمريكية تلغي وظائف بأعلى وتيرة في 10 سنوات الشركات الأمريكية تلغي وظائف بأعلى وتيرة في 10 سنوات

مباشر: كشف تقرير حديث أن خفض الوظائف في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى أعلى مستوى في عقد من الزمن.

ووفقاً لتقرير عن شركة "تشالنجر جراي آند كريسماس" والصادر أمس الأربعاء، فإن أصحاب العمل  الأمريكيين أعلنوا خططهم لخفض 140.57 ألف وظيفة خلال الربع الثاني من العام الجاري بانخفاض 26 بالمائة عن التخفيضات في الربع السابق له والبالغة 190.41 ألف وظيفة.

ولكن على أساس سنوي، ارتفع خفض الوظائف بنحو 34 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغة مستوى 104.80 ألف وظيفة.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، أعلنت الشركات الأمريكية خططها لخفض 330.9 ألف وظيفة وهو أعلى مستوى منذ عام 2009 بزيادة 35 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر التقرير أن قطاع التجزئة استمر في قيادة عمليات خفض الوظائف في الولايات المتحدة خلال العام الجاري بنحو 53.24 ألف وظيفة.

وكانت بيانات اقتصادية كشفت أمس عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي لنحو 102 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأقل من تقديرات المحللين.

مباشر (اقتصاد)

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