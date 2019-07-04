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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بدعم قطاع الاتصالات

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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بدعم قطاع الاتصالات محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بدعم قطاع الاتصالات

مباشر: غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بدعم قطاع الاتصالات ووسط تكهنات أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة.

وقاد قطاع الاتصالات المكاسب داخل البورصات الأوروبية حيث ارتفع بنحو 0.8 بالمائة، فيما هبط قطاع المرافق بنسبة 0.9 بالمائة.

وزادت تكهنات المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدل الفائدة في اجتماعه المقبل بعد البيانات الاقتصادية السلبية سواء فيما يتعلق بالنشاط الصناعي أو الميزان التجاري.

وفي سياق منفصل، تمكنت إيطاليا من تجنب العقوبات التنظيمية من جانب الاتحاد الأوروبي نتيجة تمويلاتها العامة بعد إقناع المفوضية الأوروبية بأن التدابير الي أعلنتها في الأسبوع الجاري قد تتمكن من مطابقة ديونها المتنامية للقواعد المالية للاتحاد.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكبر وتيرة في العام الجاري.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.09 بالمائة إلى 392.9 نقطة، كما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.1 بالمائة عند 12629.9 نقطة.

بينما استقر مؤشر "كاك" الفرنسي عند 5620.7 نقطة، فيما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني هامشياً بنحو 0.08 بالمائة إلى 7603.5 نقطة.

وبحلول الساعة 4:06 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1284 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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