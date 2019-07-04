صعود جماعي لبورصات الخليج خلال الأسبوع..ومسقط المتراجع الوحيد

من: إيناس بهجت

مباشر: اتجهت 6 بورصات خليجية إلى الارتفاع بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري، باستثناء سوق مسقط.

وحققت أسواق الخليج خلال الأسبوع الحالي مكاسب سوقية وصلت قيمتها نحو 8.415 مليارات دولار، كانت في صدراتها مكاسب السوق الكويتي.

وبلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية في نهاية الأسبوع 34.34 مليار دينار (113.35 مليار دولار) مقارنة مع 33.55 مليار دينار (110.74 مليار دولار) في الأسبوع الماضي، بمكاسب بلغت 790 مليون دينار (2.61 مليار دولار) بارتفاع قدره 2.4 بالمائة.

جاء ذلك وسط انتعاش للمؤشر الأول للبورصة، بنحو 2.92 بالمائة عند مستوى 6544.28 نقطة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي، لتبلغ مكاسبه الأسبوعية 185.56 نقطة.

السعودية

وارتفعت القيمة السوقية للسوق السعودي بنحو 0.35 بالمائة لتأتي بالمركز الثاني بين أسواق الخليج، بربحية 1.963 مليار دولار، مع إجمالي قيمة سوقية بنخة 555.74 مليار دولار، مقابل الاسبوع الماضي 553.78 مليار دولار.

وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.57 بالمائة في تعاملات الأسبوع، بالغاً المستوى 8846.53 نقطة، رابحاً 49.92 نقطة.

قطر

وفي البورصة القطرية جاءت ثالثاُ، إذ شهدت أداءً إيجابياً خلال الأسبوع الجاري، مدعومة بنمو قطاعات جماعية برزها العقارات والاتصالات، ليسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.17 بالمائة، عند المستوى 10566.52 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 581.99 مليار ريال (161.69 مليار دولار) في الأسبوع الجاري، بنمو 1 بالمائة عن مستواها في الأسبوع السابق والبالغ 576.21 مليار ريال (160.09 مليار دولار)، بربحية 1.6 مليار دولار.

وشهد الأسبوع الجاري ارتفاع 13 سهماً تقدمها الإسلامية القابضة بـ14.93 بالمائة، بينما تراجع 28 سهاً على رأسها العامة بـ90.27 بالمائة، فيما استقرت 5 أسهم.

الإمارات

وجاءت أسواق المال الإماراتية رابعاً خلال الأسبوع بنحو 5.817 مليارات درهم ( 1.583 مليار دولار) كانت أكثرها في سوق العاصمة الإماراتية وسط محفزات بالسوق جذبت المستثمرين.

وسجلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي بنهاية الأسبوع لتسجيل نحو 513.086 مليار درهم (139.663 مليار دولار)، مقابل نحو 510.034 مليار درهم ( 138.832 مليار دولار) الأسبوع الماضي، بربحية قدرها 3.052 مليارات درهم ( 830.76 مليون دولار).

وكان من أبرز الرابحين، سهم أبوظبي التجاري 0.6 بالمائة، والدار العقارية 2.6 بالمائة، ودانة غاز 0.1 بالمائة، فضلاً عن سهم اتصالات الصاعد 0.6 بالمائة.

كذلك ربحت القيمة السوقية لأسهم سوق دبي نحو 2.765 مليار درهم ( 752.64 مليون دولار)، لتصل إلى 353.289 مليار درهم ( 96.166 مليار دولار) مقابل 350.524 مليار درهم ( 95.413 مليار دولار) قيمتها بالأسبوع الماضي، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.79 بالمائة، إلى المستوى 2660.53 نقطة.

ومن أبرز الارتفاعات خلال الأسبوع، سهم دبي الوطني بنسبة 4.12 بالمائة، وإعمار العقارية بنحو 1.4 بالمائة، وديار للتطوير 1.2 بالمائة، ودي اكس بي 1.03 بالمائة.

البحرين

وسجلت القيمة السوقية للبورصة البحرينية خامس قيمة سوقية بنحو 9.47 مليار دينار ، مقارنة بنحو 9.22 مليار دينار، بربحية نحو 250 مليون دينار ( 658.55 مليون دولار)، إذ صعد المؤشر العام للسوق البحريني بنسبة 2.9 بالمائة، إلى المستوى 1511.20 نقطة، رابحاً 42.91 نقطة خلال الأسبوع.

وكان السهم الأبرز خلال الأسبوع، سهم الأهلي المتحد بتعاملات بلعت حجماه 19.154 مليون سهم، بسيولة قدرها 6.372 مليون دينار/ من خلال تنفيذ 148 صفقة على مدى الأسبوع، مرتفعاً بنسبة 6.4 بالمائة.

كما صعد سهم بتلكو 8.17 بالمائة، وكذلك الخليج للفنادق بنحو 4.88 بالمائة خلال الأسبوع.

عمان.. الخاسر الوحيد

وعلى عكس الارتفاعات الأسبوعية لأسواق الخليج، تراجعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.34 بالمائة، إلى 18.345 مليار ريال (47.516 مليار دولار)، مقابل 18.436 مليار ريال (47.751 مليار دولار) في الأسبوع الماضي، بخسائر سوقية 91.54 مليون ريال (237.101 مليون دولار)

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملاته الأسبوعية بتراجع نسبته 1.79 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 3822.59 نقطة، رابحاً 68.47 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع السابق.

وتقدم النهضة للخدمات الأسهم المتراجعة خلال الأسبوع بنسبة 24.67 بالمائة، وتراجع صناعة الكابلات العُمانية 9.78 بالمائة، وانخفض العُمانية الوطنية للهندسة 7.3 بالمائة.

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