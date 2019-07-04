مخيم الازرق: تسجيل 108 حالات ولادة شهريا

جي بي سي نيوز:- قالت اخصائیة التعلیم في منظمة الأمم المتحدة للطفولة “ یونیسیف“، رنا قعوار، إن مخیم الأزرق للاجئین السوریین في محافظة الزرقاء، یشھد تسجیل 108 حالات ولادة جدیدة شھریا. وفقا لـ"الغد" .

وبینت قعوار، أن وزارة الصحة الأردنیة التي تشرف على قطاعات الخدمة الصحیة في المخیم تقدم ومن خلال اذرعھا ھناك الخدمات الطبیة لكافة قاطني المخیم، بمن فیھم الموالید الجدد.

وأشارت إلى أن الیونیسف تعمل وفق نظام عمل مدروس من خلال توفیر خدمات صحیة للموالید الجدد، منوھة انھ یتم تقدیم (حقیبة الملابس للأطفال)، وبما یؤمن احتیاجاتھم المتكاملة في تلك الفترة.

وقال مصدر في مفوضیة الأمم المتحدة العلیا لشؤون اللاجئین، إن المفوضیة وبالتعاون مع الشركاء توفر ضمن التزام كامل الاحتیاجات والخدمات الطبیة لقاطني المخیم، ضمن القطاعات الصحیة ھناك، فیما تمتد الخدمة الطبیة إلى اللاجئین خارج المخیم في حالة وجود الحاجة الطبیة التي تثبت وتستدعي ضرورة التحویل الى المستشفیات، بھدف تأمین الخدمة الطبیة وفقا لمقتضیاتھا.

وأكد المصدر أن الموالید الجدد ومنذ لحظة ولادتھم وتوثیق واقعة الولادة عن طریق تسجیلھم من خلال الوثائق الرسمیة القانونیة المعتمدة، یأخذون صفة اللجوء، بحیث یتم توفیر كافة متطلباتھم ومستلزماتھم الحیاتیة الیومیة والرعایة الطبیة الكاملة لھم، من خلال المراكز الطبیة المختصة.

من جھتھ قال مدیر مدیریة صحة الزرقاء محافظة الدكتور ضیف الله الحسبان، أن المدیریة لدیھا 5 عیادات تعمل على توفیر اللقاحات للأطفال في مخیم الأزرق من قبل فریق كامل ومتخصص، لافتا إلى أن المدیریة مسؤولة مسؤولیة مباشرة عن التطعیم ورصد الأمراض الساریة بشكل دائم، حرصا على خلو أي تجمع من الأمراض الساریة.

وبین الحسبان ان المدیریة تعمل كذلك وفق برنامج تنسیقي مع الجھات والمنظمات الدولیة العاملة في المخیم، فیما یتعھد فریق صحي مؤھل مع ضابط الارتباط بتقدیم الرعایة الصحیة للموالید الجدد، وما یتعلق بصحة الأم والطفل.

ویقطن مخیم الأزرق للاجئین السوریین في محافظة الزرقاء قرابة 36 ألف لاجئ، موزعین ضمن قرى المخیم الـ 4 ومن خلال زھاء 10 آلاف وحدة سكنیة مؤقتة( كرفان).