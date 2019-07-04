الكويت وبريطانيا: التصعيد بالخليج مصدراً للقلق

الكويت - مباشر: أكد وزير الخارجية الكويتي، أن بلاده وبريطانيا يعتبران وتيرة التصعيد المتزايدة بمنطقة الخليج مصدراً للقلق.

وأوضح خالد الجارالله، الیوم الخمیس، أن التصعید بمنطقة الخلیج العربي على خلفية الصراع بین الولایات المتحدة وإیران یشكل مصدرا للقلق للكویت وللمملكة المتحدة، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".

وجاءت تصريحات الجار الله عقب جلسة المباحثات التي عقدھا مع وزیر الدولة البریطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، أندرو موریسون، في مقر إقامة وزیر الخارجیة البریطاني.

وأكد الوزیر، دعم الكویت لجھود بریطانیا في اتجاه تهدئة الأوضاع بالمنطقة، معربا عن أمله أن تسھم الجھود الدولیة في النأي بمنطقة الخلیج عن أي صراعات تھدد السلم والأمن الدولیین.

وشهدت ناقلات النفط بمنطقة الخليج تهديدات متعددة بالفترة الأخيرة، كان آخرها هجمات على سفن شحن نفطية في خليج عمان وهو بحر يربط بحر العرب بمضيق هرمز والخليج العربي، بالقرب من سواحل عُمان وباكستان وإيران والإمارات العربية المتحدة.

وخلال مايو/ أيَّار الماضي، تعرضت أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات في خليج عمان.

وقال موریسون، إن المملكة المتحدة تهتم بأمن منطقة الخلیج، ولاسیما في ظل التوتر الذي تشھده حالیا.

واعتبر موریسون، أن مذكرة التعاون في مجال التدریب العسكري الموقعة الیوم بین الكویت وبریطانیا تدخل ضمن المساعي الشاملة لضمان أمن المنطقة بشكل عام.

وذكر، أن مثل ھذه الاتفاقیات تعمل أیضا على تعزیز العلاقات الثنائیة بین البلدین في المجالات المتخصصة وترفعھا إلى مستویات أسمى.

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