تقرير: أوبك ستستعيد الحصة السوقية من واشنطن حال هبوط الأسعار

مباشر: قال محلل في بنك "جي.بي.مورجان" إن الانخفاض التدريجي في أسعار النفط قد يدفع خلال السنوات القادمة السعودية وأوبك إلى استعادة بعض الحصة السوقية من الولايات المتحدة.

وأضاف "كريستيان مالك" رئيس أبحاث النفط والغاز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مقابلة مع "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الخميس، السعودية وأوبك يقومان بدعم سوق النفط ولكن هذا لن يدوم طويلاً قائلاً: "لا تعتاد على ذلك".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، وافقت أوبك و حلفاؤها على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا من السوق لمدة 9 أشهر أخرى.

ولكن في الوقت نفسه، توسعت صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة بوتيرة سريعة لدرجة أنها تهدد بتغلب الجهود التي تقودها أوبك لتخفيف مخاوف الطلب، مما يغمر سوق النفط العالمي بالمعروض.

وتقوم أوبك بخفض الإنتاج في مسعى لدعم الأسعار في السوق، وهو ما يساعد صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة والتي تحتاج لأسعار مرتفعة للخام حتى تحقق ربحية مناسبة تساعدها على البقاء مع حقيقة ارتفاع تكاليف إنتاجها.

وأوضح المحلل: "حقيقة أن أوبك والسعودية يمنحان صناعة النفط الصخري بالولايات تصريحًا مجانيًا إذا جاز التعبير لن تدم طويلًا أقصد منذ ثلاث من 4 سنوات، من كان يظن أنهم سعداء بأسعار النفط عند 60 إلى 70 دولارًا؟"

وتابع "مالك": "في غضون بضع سنوات، أتوقع أن يكون سعر 50 دولارًا مناسبًا للنفط، وعند هذه النقطة يمكن أن ترى السعودية وأوبك تستعيدان حصتهما في السوق ثم يصبحا أكثر تنافسية".

وبحلول الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/أيلول بنحو 0.3 بالمائة إلى 63.61 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنحو 0.7 بالمائة إلى 56.94 دولار للبرميل.