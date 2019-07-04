أخبار عاجلة

عمرو أديب للمنتخب المصري: خروج المغرب درس يجب أن نتعلم منه -
بعد بيع قطعة أثرية لرأس توت عنخ آمون بمزاد في لندن.. زاهي حواس: يوم أسود للآثار المصرية -
تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين في السودان لمدة 3 سنوات وحكومة كفاءات مستقلة -
"أفريقيا سلة غذاء العالم".. ندوة لمؤسسة كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة لتنمية دول القارة -
عمرو أديب: دي آخر الأحزان فى موضوع الطاقة وعلى المواطنين أن يرحم بعضهم بعضا -
عمر خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد -
شاحنة خلط اسمنت تصطدم بمبنى سفارة روسيا في طهران -
عمرو أديب: هام جدا مراقبة الأسعار الأيام المقبلة.. وأقول للتجار: "بلاش افتراء" -
عمرو أديب يشيد بجهود الدولة في مراقبة الإلتزام بزيادة 15% فقط في تعريفة ركوب المواصلات -
الإثيوبيين في إسرائيل: نعاني من عنصرية تمارسها الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. BBC News عربي

صالون ثقافي بمقر الكاتدرائية المرقسية يثير جدلا بين الأقباط في #مصر

Google+ Print

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
سيدات حوامل وأطفال من بين ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

سيدات حوامل وأطفال من بين ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

ممثلة هندية مسلمة تعتزل التمثيل خوفا على دينها

ممثلة هندية مسلمة تعتزل التمثيل خوفا على دينها

لأول مرة دبابات في شوارع واشنطن في احتفالات يوم الاستقلال

لأول مرة دبابات في شوارع واشنطن في احتفالات يوم الاستقلال

حارس منتخب تونس يضع علم تركيا بدلا من علم بلاده

حارس منتخب تونس يضع علم تركيا بدلا من علم بلاده