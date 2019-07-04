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عمرو أديب للمنتخب المصري: خروج المغرب درس يجب أن نتعلم منه
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:14 مساءً
بعد بيع قطعة أثرية لرأس توت عنخ آمون بمزاد في لندن.. زاهي حواس: يوم أسود للآثار المصرية
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:14 مساءً
تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين في السودان لمدة 3 سنوات وحكومة كفاءات مستقلة
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:14 مساءً
"أفريقيا سلة غذاء العالم".. ندوة لمؤسسة كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة لتنمية دول القارة
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:00 مساءً
عمرو أديب: دي آخر الأحزان فى موضوع الطاقة وعلى المواطنين أن يرحم بعضهم بعضا
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:00 مساءً
عمر خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:54 مساءً
شاحنة خلط اسمنت تصطدم بمبنى سفارة روسيا في طهران
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:52 مساءً
عمرو أديب: هام جدا مراقبة الأسعار الأيام المقبلة.. وأقول للتجار: "بلاش افتراء"
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:46 مساءً
عمرو أديب يشيد بجهود الدولة في مراقبة الإلتزام بزيادة 15% فقط في تعريفة ركوب المواصلات
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:46 مساءً
الإثيوبيين في إسرائيل: نعاني من عنصرية تمارسها الحكومة
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الجمعة 05 يوليو 2019 10:38 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
نانسي عجرم حاملة رضيعتها وسط فوضى مطار بيروت .."بنتي على كتفي بتبكي..عيب عليكن"
أخبار العالم
BBC News عربي
الخميس 04 يوليو 2019 06:11 مساءً
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بديع النصاري
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