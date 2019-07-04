أخبار عاجلة

عمرو أديب للمنتخب المصري: خروج المغرب درس يجب أن نتعلم منه -
بعد بيع قطعة أثرية لرأس توت عنخ آمون بمزاد في لندن.. زاهي حواس: يوم أسود للآثار المصرية -
تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين في السودان لمدة 3 سنوات وحكومة كفاءات مستقلة -
"أفريقيا سلة غذاء العالم".. ندوة لمؤسسة كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة لتنمية دول القارة -
عمرو أديب: دي آخر الأحزان فى موضوع الطاقة وعلى المواطنين أن يرحم بعضهم بعضا -
عمر خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد -
شاحنة خلط اسمنت تصطدم بمبنى سفارة روسيا في طهران -
عمرو أديب: هام جدا مراقبة الأسعار الأيام المقبلة.. وأقول للتجار: "بلاش افتراء" -
عمرو أديب يشيد بجهود الدولة في مراقبة الإلتزام بزيادة 15% فقط في تعريفة ركوب المواصلات -
الإثيوبيين في إسرائيل: نعاني من عنصرية تمارسها الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ديون تركيا الخارجية ترتفع لأول مرة بعام وتسجل مستوى قياسياً

Google+ Print

من: سالي إسماعيل

مباشر: ارتفع إجمالي الديون الخارجية لتركيا للمرة الأولى في عام خلال الربع الأول من العام الماضي، ليسجل مستوى قياسياً نسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب بيانات منشورة على موقع وزارة الخزانة والمالية التركية، فإن إجمالي الديون الخارجية في البلاد صعد إلى مستوى 453.42 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي مقابل 444.81 مليار دولار المسجلة في الربع السابق له.

إجمالي الديون الخارجية لتركيا - (المصدر: وزارة الخزانة والمالية التركية)

ويمثل الربع الأول من 2019 المرة الأولى التي تشهد زيادة في ديون تركيا الخارجية التي اتخذت اتجاهاً هابطاً خلال العام الماضي.

وكانت ديون تركيا الخارجية تبلغ 467.14 مليار دولار في الربع الأول من عام 2018 قبل أن تتراجع إلى 444.81 مليار دولار في الربع الأخير من العام نفسه.

وفي الربع الماضي، شكلت الديون الخارجية الإجمالية لتركيا 60.6 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي للبلاد مقابل 56.7 بالمائة في الربع السابق له.

ويعتبر معدل الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي (60.6 بالمائة) هو الأعلى على الإطلاق.

وبالنسبة لصافي ديون تركيا الخارجية، فبلغ 277.258 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي (37.1 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي) مقابل 273.978 مليار دولار المسجلة بالربع السابق له.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي التركي، فإن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا تراجع للمرة الثانية على التوالي في الأسبوع الأخير من شهر يونيو/حريزان الماضي ليسجل 73.544 مليار دولار.

وبحلول الساعة 1:41 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4 بالمائة لتتراجع الورقة الخضراء إلى 5.6014 ليرة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
عمر خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد

عمر خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد

محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

صندوق النقد يعتزم صرف شريحة ائتمانية بـ5.4 مليار دولار للأرجنتين

صندوق النقد يعتزم صرف شريحة ائتمانية بـ5.4 مليار دولار للأرجنتين

محدث.. النفط يسجل أول خسائر أسبوعية في 3 أسابيع

محدث.. النفط يسجل أول خسائر أسبوعية في 3 أسابيع