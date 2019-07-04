ديون تركيا الخارجية ترتفع لأول مرة بعام وتسجل مستوى قياسياً

من: سالي إسماعيل

مباشر: ارتفع إجمالي الديون الخارجية لتركيا للمرة الأولى في عام خلال الربع الأول من العام الماضي، ليسجل مستوى قياسياً نسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب بيانات منشورة على موقع وزارة الخزانة والمالية التركية، فإن إجمالي الديون الخارجية في البلاد صعد إلى مستوى 453.42 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي مقابل 444.81 مليار دولار المسجلة في الربع السابق له.

إجمالي الديون الخارجية لتركيا - (المصدر: وزارة الخزانة والمالية التركية)

ويمثل الربع الأول من 2019 المرة الأولى التي تشهد زيادة في ديون تركيا الخارجية التي اتخذت اتجاهاً هابطاً خلال العام الماضي.

وكانت ديون تركيا الخارجية تبلغ 467.14 مليار دولار في الربع الأول من عام 2018 قبل أن تتراجع إلى 444.81 مليار دولار في الربع الأخير من العام نفسه.

وفي الربع الماضي، شكلت الديون الخارجية الإجمالية لتركيا 60.6 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي للبلاد مقابل 56.7 بالمائة في الربع السابق له.

ويعتبر معدل الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي (60.6 بالمائة) هو الأعلى على الإطلاق.

وبالنسبة لصافي ديون تركيا الخارجية، فبلغ 277.258 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي (37.1 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي) مقابل 273.978 مليار دولار المسجلة بالربع السابق له.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي التركي، فإن إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا تراجع للمرة الثانية على التوالي في الأسبوع الأخير من شهر يونيو/حريزان الماضي ليسجل 73.544 مليار دولار.

وبحلول الساعة 1:41 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4 بالمائة لتتراجع الورقة الخضراء إلى 5.6014 ليرة.