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إنفوجرافيك..نمو قياسي للقروض العقارية للأفراد بالسعودية خلال 5 أشهر

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الرياض - مباشر: استمر معدل نمو القروض العقارية المقدمة من الأفراد من كافة جهات التمويل في المملكة العربية بتسجيل رقماً قياسياً خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري.

وأفادت البنوك السعودية، في إنفوجراف نشر، اليوم الخميس، أن قيمة العقود التراكمية للقروض العقارية المقدمة للأفراد خلال الفترة "يناير-مايو" سجلت 27.019 مليار ريال، مقارنة بـ11.680 مليار ريال بالفترة المقابلة من عام 2018.

وظهر التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صادر بـ28 يونيو/حزيران الماضي، نمو بنسبة 122 في المئة بقيمة القروض العقارية السكنية المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية في شهر مايو/أيار 2019.

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